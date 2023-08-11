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الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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"الرشاوي ملت البلد".. بكري يفتح النار ويطالب المسؤولين بالحل (فيديو)

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك ارتفاعًا في أسعار السلع الغذائية كل ساعة، معقبًا: “ارحموا الشعب المصري، الموظف الغلبان مرتبه هيجب إيه ولا إيه، كمان الاستفزازات بتاعت الساحل بتحرق دم الشعب الغلبان”.

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك الكثير من الأشخاص يضعون العراقيل أمام الكثير من المشروعات، مشددًا على كل المسؤولين مراعاة مصلحة الدولة والمواطنين، مضيفا: “دي بلدنا، ومن حق المواطن أن يعيش في مستوى يليق به”.

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وتابع: “ أتساءل عن سبب عزوف منظومة الشكاوى وعدم التواصل مع فريق تحرير البرنامج لحل المشاكل التي يتم عرضها”، موضحًا أن معاناة الناس كثيرة ومتعددة ونحتاج إلى تكاتف الجميع لمصلحة الوطن.

وأوضح بكري، أن المشكلة التي تواجه المجتمع المصري هي عمل كل مواطن بمفرده، التكاسل وتطفيش المواطن والمستثمر، كما أن هناك حالة من الرشاوي الكثيرة رغم وجود الأجهزة الرقابية.

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