حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

أمرت جهات التحقيق بالمنوفية، بحبس عناصر تشكيل عصابي ٤ أيام على ذمة التحقيقات، تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بالمنوفية.

حبس تشكيل عصابي بتهمة جرائم سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة بدر بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (5) وقائع وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها 5 دراجات نارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

كما لقي شخص مصرعه وأصيب 3 أخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الضبعة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي على طريق الضبعة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل الجثه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.