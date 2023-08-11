حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: "إن طقس غد السبت، حارٌ رطبٌ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

أكدت الأرصاد جوية، نشاط الرياح على بعض المناطق يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 25.

الإسكندرية: العظمى 30 والمحسوسة 33 والقاهرة 23.

وادي النطرون: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 24.

طنطا:- العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 24.

شبين الكوم: العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 25.

دمنهور: العظمى 33 والمحسوسة 35 والصغرى 25.

مطروح: العظمى 30 والمحسوسة 33 والصغرى 22.

السلوم: العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 23.

سيوة: العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 23.

بورسعيد: العظمى 31 والمحسوسة 33 والصغرى 24.

دمياط:- العظمى 31 والمحسوسة 33 والصغرى 24.

الزقازيق:- العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 25.

المنصورة:- العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 25.

الإسماعيلية:- العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 23.

السويس:- العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24.

العريش:- العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 23.

رفح:- العظمى 31 والمحسوسة 34 والصغرى 23.

رأس سدر:- العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 25.

نخل:- العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 20.

طابا:- العظمى 36 والمحسوسة 38 الصغرى 25.

كاترين:- العظمى 35 والمحسوسة 37 الصغرى 17.

الطور:- العظمى 36 والمحسوسة 38 الصغرى 26.

شرم الشيخ:- العظمى 39 والمحسوسة 41 الصغرى 29.

الغردقة:- العظمى 39 والمحسوسة 41 الصغرى 28.

مرسى علم:- العظمى 38 والمحسوسة 40 الصغرى 29.

الفيوم:- العظمى 36 والمحسوسة 38 الصغرى 24.

بنى سويف:- العظمى 36 والمحسوسة 38 الصغرى 24.

المنيا:- العظمى 37 والمحسوسة 39 الصغرى 24.

أسيوط:- العظمى 37 والمحسوسة 39 الصغرى 23.

سوهاج:- العظمى 37 والمحسوسة 39 الصغرى 25.

قنا:- العظمى 40 والمحسوسة 41 الصغرى 26.

الأقصر:- العظمى 41 والمحسوسة 42 الصغرى 27.

أسوان:- العظمى 41 والمحسوسة 42 الصغرى 29.

أبوسمبل:- العظمى 40 والمحسوسة 41 الصغرى 29.

الوادي الجديد:- العظمى 39 والمحسوسة 40 الصغرى 27.

شلاتين:- العظمى 38 والمحسوسة 41 الصغرى 28.

أبو رماد:- العظمى 36 والمحسوسة 39 الصغرى 29.

حلايب:- العظمى 35 والمحسوسة 38 الصغرى 29.