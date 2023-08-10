الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعًا في نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل، وفرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر.

فيما كشفت الهيئة في بيانها عن حالة البحر المتوسط، والتي من المتوقع أن تكون معتدلة، ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر، أوضحتها الأرصاد، حيث تكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتنشر “بوابة الوفد” في السطور التالية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على القاهرة والمحافظات:

درجات الحرارة اليوم:

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 34 26

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 26

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 36 24

السويس 37 25

العريش 33 24

رفح 32 25

رأس سدر 38 27

نخل 36 18

كاترين 33 16

الطور 36 27

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 31 25

السلوم 33 23

سيوة 36 24

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 31

سفاجا 39 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 40 30

حلايب 38 30

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 37 28

الفيوم 35 25

بني سويف 35 26

المنيا 37 26

أسيوط 38 25

سوهاج 40 27

قنا 43 28

الأقصر 45 27

أسوان 44 30

الوادي الجديد 45 25

أبو سمبل 44 29



