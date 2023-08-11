الاتحاد الإفريقي يؤكد دعمه لنتائج قمة "الإيكواس" بشأن النيجر

منذ الإعلان عن الانقلاب العسكري في النيجر وعزلِ الرئيس محمد بازوم، اتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا موقفا رافضا لما يحدث، وصل إلى التهديد بالتدخل العسكري لإعادة النظام الدستوري في نيامي، الأمرُ الذي أيَّدته عدةُ دول إقليمية وغربية، بينما عارضتْه دولٌ أخرى من المنطقة.

ومن جانبه، أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، عن تأييده لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب القارة (إيكواس) بشأن النيجر، داعيًا المجتمع الدولي إلى حماية الرئيس المحتجز محمد بازوم.

وقال الاتحاد الإفريقي إنه يؤيد قرارات (إيكواس) بشأن النيجر، ودعا المجتمع الدولي إلى حماية حياة الرئيس محمد بازوم الذي تتدهور ظروف احتجازه.

وحمّلت القمة الطارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في أبوجا، قادة الانقلاب في "النيجر" مسئولية سلامة الرئيس المُحتجز محمد بازوم، مُؤكدة تمسكها بالحل السلمي للأزمة مع الاحتفاظ بجميع الخيارات، بما فيها التدخل العسكري.

وفي وقت سابق من الخميس، قالت إيكواس إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة لوضع نهاية لانقلاب النيجر.

وقررت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا تفعيل قوة احتياطية تحسبا لتدخل عسكري محتمل في النيجر.

وتعهدت إيكواس، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية.

وأطاح الحرس الرئاسي في النيجر الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو، وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات، مما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات تلك المنطقة من القارة السمراء.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن شعوره بقلق بالغ إزاء "الظروف المعيشية المؤسفة" للرئيس محمد بازوم وأسرته فى الاحتجاز التعسفى.

وجدد الدعوة مرة أخرى إلى إطلاق سراحه فورا ومن دون شروط وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة.

كما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها على سلامة بازوم.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء فى وقت سابق عن حزب بازوم تصريحات أفادت بأنه وأفراد أسرته يخضعون للاعتقال المنزلى فى ظروف "قاسية، وغير إنسانية".

وقال الحزب إن بازوم وأسرته لا يحصلون على أدنى احتياجاتهم حتى من المياه، والكهرباء، والرعاية الصحية المناسبة.

وكرر البيان ما قاله رئيس الحكومة التى أطيح بها، أحمدو محمودو، بأن الرئيس بازوم وزوجته، ونجلهما قيد الاحتجاز دون مياه أو كهرباء.

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