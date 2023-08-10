خيارات سلمية لاحتواء أزمة النيجر

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، أن هناك خيارات سلمية على طاولة المفاوضات لاحتواء أزمة النيجر.

إيكواس:

وأضافت "إيكواس" في البيان الختامي للقمة المنعقدة في العاصمة النيجيرية، لبحث الأحداث في النيجر، والذي نقلته قناة القاهرة الإخبارية على الهواء مباشرة، أن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها القمة تم رفضها من أحد الأطراف.

وأدان البيان، اعتقال رئيس النيجر، محمد بازوم، وأعضاء عائلته وحكومته، واصفًا ما حدث معه بأنه اعتقال غير مشروع.

وحمل المسؤولون عن اعتقال بازوم، المسؤولية الكاملة عن أمنه وسلامته الجسدية، مؤكدًا أن كل الإجراءات التي اتفق عليها من القمة الاستثنائية، التي عقدت في النيجر، 30 يونيو 2023، شددت على سلطة الإكواس بأن تبقى كل الخيارات مطروحة.

وذكرت الإكواس أن البيان شدد على إغلاق الحدود وحظر السفر وتجميد الأصول على كل الأشخاص والمجموعات الذين يعرقلون جهود السلام وإعادة الوضع الدستوري في النيجر.

ودعا البيان الختامي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وكل الدول لدعم "إيكواس" في جهودها لضمان إعادة سريعة للوضع الدستوري امتثالًا للقانون الدولي.

https://www.youtube.com/watch?v=oRr-Og6yvvA