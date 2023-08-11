الولايات المتحدة تدعو إلى حل سلمي في النيجر

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، على استعداد "إيكواس" للتدخل العسكري في النيجر في أقرب وقت ممكن، داعيًا إلى محاولة الوصول إلى حل سلمي في نيامي، وذلك بعد موافقة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على وضع "قوة احتياط" في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في نيامي في أعقاب الانقلاب.



وقال بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة تقدّر تصميم إيكواس على استكشاف كافة الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة".

وفي اجتماع بالعاصمة النيجيرية أبوجا، الخميس، بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي منحت للمجلس العسكري في النيجر، دعا قادة "إيكواس" في بيان تلاه رئيس مفوضية المجموعة، عمر تواري، إلى نشر "القوة الاحتياطية" التابعة لها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

كما أكد البيان على "إبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل حل سلمي للأزمة".

ولم يتضح على الفور ما سيترتب على "انتشار" و"تفعيل" القوة.

وأكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الخميس، في ختام القمة أن "المجموعة لم تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير".

كما قال تينوبو، الذي ترأس القمة الطارئة: "نمنح أولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا".

وبالتوازي مع التهديد بنشر القوة العسكرية، أكد القادة الأفارقة أن التفاوض مع القادة العسكريين في النيجر سيكون "أساسا" لكل مساعي نزع فتيل الأزمة.

وإلى ذلك، وصف أنتينيكار الحسن، المستشار الخاص لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وضع الرئيس الصحي بالخطير للغاية، وقال إنه ممنوع من الغذاء منذ 2 أغسطس.

وقال الحسن إن استقالة الرئيس بازوم ليست مطروحة. وأضاف أن العسكر طلبوا تواجد قوات فاغنر الروسية الخاصة على أراضي النيجر، داعيا إلى تدخل دولي لإطلاق سراح بازوم.

ومُنذ انقلاب 26 يوليو، الذي أحدث صدمة في المنطقة، يرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية، وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس حددتها "إيكواس" لإعادة بازوم للسلطة.

وأمس الخميس، أعلن المجلس العسكري في النيجر، عبر التلفزيون الرسمي الخميس، تشكيل حكومة جديدة تضم 21 وزيرًا.

توصف الحكومة الجديدة بـ"التوافقية"، وتضم "وزراء اقتصاديين ومدنيين وعسكريين"، من بينهم 4 سيدات.

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