بيطري الشرقية يستقبل اللجان الطبية بمبادرة "100 يوم صحة"

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة الإنسان وتسعى جاهدة للوصول لمجتمع صحي خالٍ من الأمراض، مشيدًا بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بقضية السلامة العامة والوصول إلى فئات المجتمع كل وتحسين صحة المصريين وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية في ظل رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية استقبلت اللجان القائمة بمبادرة 100 يوم صحة تحت شعار "انزل واكشف واطمن" داخل ديوان عام المديرية، والتى تستهدف الكشف الطبي على العاملين بالمديرية بالمجان وتقديم خدمات مبادارات الصحة العامة بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة وتقديم الكشف والعلاج بالمبادرة مجانًا من خلال الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوى) وخدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتى للثدى، فحص الثدى إكلينيكيًا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة) وخدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ( رئة - قاولون) (عنق الرحم - أورام الثدى للسيدات)، وتستهدف المبادرة تكثيف التوعية والتثقيف الصحى بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان لضمان تقديم الخدمة للمنتفعين بها وذلك بناءً على التعاون المشترك بين مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري.

أشاد مدير مديرية الطب البيطري بالدور الفعال للمبادرات الرئاسية وأن مبادرة 100 يوم صحة خطوة غير مسبوقة فى تقديم الخدمات الصحية المقدمة للعاملين، لأنها تتضمن تقديم نسبة كبيرة من الخدمات الطبية و الصحية التى يحتاجها المواطن، مشيرًا إلى أن هذة المبادرة لرفع التوعية الصحية وخطوة إيجابية مهمة استكمالًا لجهود الدولة لدعم الرعاية الصحية ورفع المعاناة عن أكبر قدر ممكن عن العاملين.