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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة المحامين تصدر 4 قرارات طارئة بعد واقعة نادي العجوزة

عبدالحليم علام رئيس
عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب

 بعد الواقعة التى حدثت أمس الخميس، بنادي المحامين بالعجوزة، من قيام أحد المحامين بالاتصال بأمن النادي لدخول أشخاص من غير المحامين وأسرهم، وفي غير وجوده بالنادي، مما تسبب في وقوع مشاجرة، فقد قررت نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الآتي:

 أولًا: وقف الموظف الذي سمح للمواطنين الدخول إلى النادى في غياب المحامي وإحالته إلى التحقيق.

 ثانيًا: إحاله المحامي المتسبب في الواقعة إلى التحقيق.

 ثالثًا: يمنع منعًا باتًا دخول غير المحامين وأسرهم لأنديه المحامين، وعدم السماح بدخول مرافقين أيًا كانوا.

 رابعًا: يكلف يحيى التوني، وكيل النقابة، ومحمود الداخلي، الأمين العام، بالإضافة إلى سيد جابر مكي، نقيب شمال الجيزة، ومجلس نقابة شمال الجيزة، بمتابعه التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب واقعة الاعتداء.

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