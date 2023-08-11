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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

العمل تنظم دورة تدريبية لمفتشي السلامة والصحة المهنية بالإسماعيلية

العمل تنظم دورة تدريبية
العمل تنظم دورة تدريبية لمفتشي السلامة والصحة المهنية

 أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، عن انتهاء الدورة التدريبية حول دورة العمل على منظومة تراخيص المحال العامة ومراكز إصدار التراخيص وحوسبتها، والتي نظمتها إدارة السلامة والصحة المهنية لمدة 3 أيام بمقر المديرية وديوان المحافظة، لمفتشي السلامة والصحة المهنية ومديري التوجيه الفني، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى إطار توجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالعمل على الارتقاء بمهارات العاملين وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم، والتعامل مع المنظومة الرقمية الجديدة التى تنتهجها الجهات كافة لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة، من أجل تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين.

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العمل تنظم دورة تدريبية لمفتشي السلامة والصحة المهنية بالإسماعيلية

 وقال محمد طلعت، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن الدورة التدريبية تضمنت على مدار 3 أيام مجموعة من الموضوعات المهمة التى تخص عمل مفتشي السلامة والصحة المهنية ومديرى التوجيه الفني، إذ تضمن اليوم الأول والثاني من الدورة المنعقدة في مقر المديرية، العمل على منظومة تراخيص المحال العامة وحوسبتها وطرق حل المشاكل الناتجة عن التفتيش تنفيذًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، ألقى المحاضرات خلالها المهندس محمد عبدالنبى صالح، ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور 7 من المفتشين والمديرين.

 وأضاف مدير المديرية أن اليوم الثالث من الدورة التدريبية محاضرة ألقاها إبراهيم السيد محمد، ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطرقت إلى استعراض مراكز إصدار التراخيص ومفتشى السلامة والصحة المهنية، وحوسبة التراخيص من بداية المستندات المطلوبة للترخيص وحتى إصدار الرخصة من مركز الإصدار، والجهات المنوط لها العمل على المنظومة بما فيهم السلامة والصحة المهنية.

 

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