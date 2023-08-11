وظائف خاليه بالشركة المصرية لنقل الكهرباء

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بحى الوزارات بالعاصمة الادارية الجديدة بالقاهرة عن حاجتها لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للأمن للمنطقة الشمالية من درجة عام ربط 1500وفقا للائحة نظام العاملين بالشركة.

شروط شغل الوظيفة:

1-مؤهل عالي مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 15سنه للتعيين.

2- قضاء مدة ببنية قدرها سنتين على الأقل بالدرجة الأولى مباشره.

3-اختياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركه.

4-موافقة هيئة الأمن القومي على الترشح.

الشروط العامة للوظيفة:

بالإضافة لاستيفاء شروط شغل الوظيفة يشترط في المتقدم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بقطاع الموارد البشرية مرفقا به.

-عدد4صور شخصية حديثه

-للمتقدمين من غير العاملين بمجال الأمن تفرق صحيفة الحالة الجنائية.

-موافقة جهة عمل علي النقل إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء.

-صورة البطاقة الشخصية سارية

-صورة طبق الاصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات العليا ان وجدت للمتقدمين من خارج قطاع الكهرباء

-تقديم نتيجه تحليل المواد المخدرة تثبيت عدم التعاطى من إحدى الجهات المعتمدة طبقا للقانون 73لسنه2021 ولائحته التنفيذية.

تقدم الطلبات شخصيا باسم السيد الاستاذ رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الامانه الفنية لاختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركه من أصل اثنتى عشر 12صورة منسوخة على الحاسب الالي+cdمحمل عليه نسخه من نموذج التقديم wordونسخةpdfوذلك اعتبار من تاريخ نشرة بالجريدة لمدة 10ايام عمل تنتهي بنهاية عمل يوم 24/8/2023وذلك بالعنوان التالي حى الوزارات بالعاصمة الادارية الجديدة.