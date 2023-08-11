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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

انفجارات تهز كييف والسلطات تدعو المواطنين للبقاء في الملاجئ

العاصمة الأوكرانية
العاصمة الأوكرانية كييف

دعت السلطات في العاصمة الأوكرانية كييف، السكان إلى البقاء في الملاجئ بعد دوي عدة انفجارات بسبب القصف الروسي للمدينة، ويأتي ذلك بعد إصدار تحذيرات من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا.

 

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ونقلت وكالة رويترز أنه تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي بالعاصمة الأوكرانية، وفي عدد من مناطق البلاد.

وطلب فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، من السكان البقاء في ملاجئ الاحتماء من الغارات الجوية.

وكتب كليتشكو على تليغرام "هناك انفجارات في المدينة. ابقوا في الملاجئ".

وأفاد كليتشكو بتناثر شظايا صاروخ على مستشفى للأطفال في المدينة، ولكن دون حدوث إصابات أو خسائر.

وقال مسؤولون في كييف إن الدفاعات الجوية تؤدي مهامها، وذكرت القوات الجوية أن روسيا أطلقت صواريخ فرط صوتية على منطقة كييف.

وأفادت هيئة البث العامة الأوكرانية بوقوع انفجارات في منطقتي فينيتسيا وخملنيتسكي. وقال مسؤول من خملنيتسكي إن الدفاع الجوي في المنطقة يؤدي مهامه.

من جهتها، ذكرت القيادة الجوية الأوكرانية أنه جرى إطلاق صواريخ روسية من طراز كينجال باتجاه منطقة العاصمة كييف.

 

إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو

وبالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام روسية بإغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو بالعاصمة موسكو، وتأجيل مغادرة ووصول الرحلات الجوية.

وقالت هيئة الطوارئ الروسية لوكالة "تاس": "تم إغلاق المجال الجوي في منطقة مطار فنوكوفو، وتأجيل رحلات المغادرة والوصول".

وأكدت أن الإغلاق هو إجراء احترازي بعد رصد تحليق طائرة مسيرة، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

ووفقاً لقائمة مغادرة ووصول الطائرة عبر الإنترنت الخاصة بالمطار تم تأجيل مغادرة أربع طائرات وتسع رحلات قادمة جراء إغلاق المجال الجوي، وأعيد توجيه رحلتين إلى مطار دوموديدوفو.

كما أعلن مصدر في سلطات الطيران الروسية، اليوم، بأن المجال الجوي فوق مقاطعة كالوغا جنوب غرب العاصمة موسكو مغلق. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "ناس": "المجال الجوي فوق مطار كالوغا مغلق من أجل ضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يوقف مطار فنوكوفو عمله، حيث تشهد العاصمة منذ مدة هجمات متكررة لطائرات دون طيار، أسقطت السلطات بعضها، والآخر استهدف بعض النقاط والمراكز في العاصمة موسكو، واقتصرت أضرار الهجمات على الماديات دون سقوط ضحايا.

 

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