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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا: إصابة 16 شخصا في انفجار مصنع البصريات بضواحي موسكو

انفجار مصنع البصريات
انفجار مصنع البصريات

 

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن انفجار مصنع زاجورسك للتقنيات البصرية بمدينة (سيرجييف بوساد) في ضواحي موسكو؛ أسفر عن إصابة 16 شخصا على الأقل وأضرار كبيرة في المباني.

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وذكرت الوزارة الروسية، اليوم الأربعاء، أن المعلومات الأولية عن سبب الانفجار تشير إلى انفجار مخزن للألعاب النارية في المنطقة لعدم الالتزام بقواعد الأمان أثناء العمل.

 

من جانبها، شددت سلطات المنطقة على أنه تم إخلاء كامل للمباني والورش القريبة، حيث تسبب الانفجار بأضرار مادية كبيرة في المباني المجاورة.وكانت مصادر بوزارة الطوارئ الروسية أعلنت صباح اليوم أن انفجارا وقع بمصنع للبصريات في مدينة "سيرجييف باساد" شمال شرق مقاطعة موسكو بضواحي العاصمة الروسية.

وقال متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية: " لقد وقع انفجار في مصنع للبصريات الميكانيكية في سيرجييف باساد شمال شرق مقاطعة موسكو بضواحي العاصمة"، مشيرا إلى أنه يجري تحري المعلومات حول أسباب الحادث والضحايا في الوقت الحالي.

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