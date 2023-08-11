استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم شمال شرق الضفة الغربية، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الشاب محمود جهاد جراد (23 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، بالإضافة إلى وصول أربع إصابات بالبطن، والخاصرة، والقدم، والكتف.

وقالت المصادر إن الشاب جراد وصل إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بحالة صحية خطيرة جدا، قبل أن يعلن الأطباء ارتقائه متأثرا بإصابته، فيما أصيب أربعة شبان آخرين، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها في محيط المخيم وعلى جوانبه وأزقته، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وقد نشرت قوات الاحتلال القناصة على أسطح عدد من البنايات، كما احتلت عددا من المنازل وحولتها إلى ثكنات عسكرية.

ويوم الجمعة الماضي، استشهد شاب فلسطيني، يدعى محمود أبو سعن (18) عاما، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم “نور شمس” بشمال الضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت المواجهات، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن الشاب محمود أبو سعن، أصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة صفر، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث استشهد متأثرا بجروحه.

ونشرت قوات الاحتلال قناصة على أسطح المباني خلال عملية الاقتحام، قبل أن تنسحب من المكان في وقت لاحق.

حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال بشن حملة من الاعتقالات منذ الساعات الأولى من يوم الخميس في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة حيث اعتقلت 4 من الفلسطينيين.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باعتقال أسير محرر من مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

وصرح مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لوكالة أنباء فلسطين"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبد الله ناصر الحناوي وهو من سكان مخيم عقبة جبر، وذلك أثناء مروره على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

وأضاف براهمة أن الحناوي كان قد تم الإفراج عنه من سجون الاحتلال قبل أسبوع بعد أن أمضى ستة أشهر في الاعتقال.

وصرحت مصادر فلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الفلسطيني أنس احسان الريماوي (21 عاماً) وأحمد كرم الريماوي (20 عاماً) بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

استشهاد فلسطيني في نابلس

وأمس الخميس، استشهد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة زواتا غرب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة زواتا غرب نابلس، واندلعت مواجهات في المنطقة مما أدى إلى إصابة الشاب أمير أحمد محمد خليفة (27 عاما) بالرصاص الحي بالرأس، ومن ثم أعلن عن استشهاده، وهو من سكان مخيم عين بيت الماء غرب نابلس.

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