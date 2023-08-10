شرطة الاحتلال تعتقل أردنياً بزعم تنفيذ عملية طعن بتل أبيب

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، اعتقال أردني بزعم تنفيذ عملية طعن أصيب خلالها مستوطن بجروح خطيرة، مؤكدة أنه يعمل في بيتاح تكفا شرق تل أبيب.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان، إنها فتحت تحقيقاً فور تلقيها بلاغاً من مدير مرآب حول حادث طعن بين اثنين من العمال بالمرآب، مشيرة إلى نقل العامل المصاب في الحادث إلى مركز طبي في حالة خطيرة.



وأوضحت الشرطة أن العامل الأردني المشتبه به يحمل تصريح عمل.

وأصيب ظهر اليوم، اثنين مستوطنين بجروح خطيرة، في عملية طعن وقعت في مستوطنة بتاح تكفا بالداخل الفلسطيني المحتل.

وذكرت مصادر إعلام عبرية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شخصاً يحمل الجنسية الأردنية، ولديه تصريح عمل في أراضي الداخل المحتل، زاعمةً أنه منفذ العملية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود خلاف سابق بين المواطن الأردني وزميله بالعمل".

وقالت إن شرطة الاحتلال فتحت تحقيقا فور تلقي بلاغ من مدير المرآب الذي يعمل فيه المواطن الأردني والمستوطن، بعد أن قامت فرق الإسعاف بنقل المستوطن إلى مستشفى بيلينسون.

وقال المسعف، "رأينا الجريح مستلقياً بينما كان واعياً ويعاني من إصابة مخترقة جسده، وقدمنا ​​له العلاج الطبي الذي شمل وقف النزيف ونقلناه في وحدة العناية المركزة التابعة لنجمة داود الحمراء إلى المستشفى عندما كانت حالته خطيرة وغير مستقرة ".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، إنها لم تُبلغ باعتقال مواطن أردني في إسرائيل.

وأكد مصدر مسئول في الوزارة لموقع «خبرني» الأردني، أن الوزارة لم تتبلغ بهذا الخصوص من الجانب الإسرائيلي، كما لم تصل معلومات رسمية للسفارة الأردنية لدى تل أبيب، أو لوزارة الخارجية، حتى لحظة كتابة الخبر.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: