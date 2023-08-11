مكالمات الفيديو قادمة إلى منصة X

أكدت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة X (المعروفة سابقًا باسم Twitter)، اليوم أن مكالمات الفيديو قادمة إلى المنصة.

في مقابلة مع سارة آيزن من CNBC (عبر TechCrunch)، قالت Yaccarino: "قريبًا ستتمكن من إجراء مكالمات الفيديو دون الحاجة إلى إعطاء رقم هاتفك لأي شخص على المنصة." تعكس هذه الخطوة مهمة Yaccarino و Musk لبناء X في "تطبيق كل شيء" يتضمن مقاطع فيديو طويلة ومدفوعات واشتراكات منشئي المحتوى.

يأتي هذا الإعلان بعد منشور غامض بعض الشيء هذا الأسبوع من مصمم X Andrea Conway. كتبت: "اتصلت للتو بشخص ما على X"، متبوعة بأربعة رموز تعبيرية برأس متفجر. على الرغم من أن تلك المشاركة لم توضح ما إذا كانت مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو، يبدو الآن أنها كانت تشير إلى الأخيرة.

ليس من الواضح كيف ستلبي مكالمات الفيديو X حاجة ملحة للمستهلكين: يشمل مشهد الدردشة المرئية المزدحم بالفعل Zoom و Microsoft Teams و Google Meet و Apple FaceTime والمزيد. ولكن بينما يحاول Musk و Yaccarino إعادة تشكيل الشركة، فإنهم ينظرون بشكل متزايد إلى النظام الأساسي المعروف سابقًا باسم Twitter على أنه يتوسع إلى ما هو أبعد من التغريدات إلى ساحة البلدة في الوقت الفعلي لمختلف الوسائط والاتصالات والمدفوعات.



قال ياكارينو: "في قلب العلامة التجارية، X ، نحتاج إلى إبقاء عقولنا منفتحة لأنها تتطور إلى ساحة المدينة العالمية هذه التي تغذيها حرية التعبير حيث يتجمع الجمهور في الوقت الفعلي". "وأريد التوقف عن ذلك لثانية لأن" في الوقت الفعلي "هو الأهم في حيوية X وكيف يتفاعل الناس معه. والآن أصبح كل ذلك في واجهة واحدة سلسة".

كانت إحدى الخطوات الأولى للمنصة في مجالات جديدة هي الفيديو الطويل. أضافت الشركة ميزة Twitter Blue في مايو والتي تتيح للمشتركين تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ساعتين. كانت Apple من أوائل المتبنين حيث استخدمت التخصيص لتوصيل سلسلتها Silo من خلال نشر الحلقة الأولى بأكملها على المنصة الاجتماعية. بدأ X أيضًا مؤخرًا في الدفع لمنشئي المحتوى بما يكفي من المتابعين لتوليد الدخل - مع مطالبة أحد المستخدمين بتلقي 24000 دولار.

ردد Yaccarino تعليقات الشركة السابقة حول X كمنصة دفع. "المدفوعات: كان هناك الكثير من الحديث عن ذلك،" قالت. "المدفوعات بينك وبين صديق، بينك وبين أحد من عملائك. لذلك كان هناك الكثير مما يحدث في إعادة العلامة التجارية الممثلة - حقًا تحرر من Twitter. التحرر الذي سمح لنا بالتطور إلى ما وراء عقلية وتفكير إرث وإعادة تخيل كيف يمكن للجميع، كل شخص في الأماكن التي يستمع إليها، وكل من يشاهد في جميع أنحاء العالم، أن يغير طريقة تجمعنا، وكيف نستمتع، وكيف نتعامل مع الجميع في مكان واحد. منصة."