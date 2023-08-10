البيان الختامي لقمة "إيكواس" الطارئة بشأن النيجر.. إدانة الانقلاب والاعتقال

حمّلت القمة الطارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في أبوجا، قادة الانقلاب في "النيجر" مسئولية سلامة الرئيس المُحتجز محمد بازوم، مُؤكدة تمسكها بالحل السلمي للأزمة مع الاحتفاظ بجميع الخيارات، بما فيها التدخل العسكري، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الخميس.

جاء في البيان الختامي لقمة إكواس الطارئة بشأن النيجر:

ندعو كل الدول لدعم إيكواس لإعادة الوضع الدستوري في النيجر.

ستبقى كل الخيارات مطروحة على الطاولة لحل الأزمة سلميًّا في النيجر.

نشدد على إدانة الانقلاب والاعتقال غير المشروع للرئيس بازوم.

الجهود الدبلوماسية التي بذلناها رفضها الانقلابيون.

نحمل قادة الانقلاب مسئولية سلامة رئيس النيجر.

نريد أن نحل الأزمة في النيجر بشكل سلمي.

ندعو الاتحاد الإفريقي لدعم القرارات التي اتخذناها بشأن النيجر.

نؤكد عزمنا إبقاء كل الخيرات على الطاولة للتعامل مع النيجر بما فيها التدخل العسكري.

ملتزمون باستعادة النظام الدستوري في النيجري من خلال الوسائل السلمية.

المبادرات الدبلوماسية:

مُنذ انقلاب 26 يوليو، الذي أحدث صدمة في المنطقة، يرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية، وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس حددتها "إيكواس" لإعادة بازوم للسلطة.

اليوم الخميس، أعلن المجلس العسكري في النيجر، عبر التلفزيون الرسمي الخميس، تشكيل حكومة جديدة تضم 21 وزيرًا.

توصف الحكومة الجديدة بـ"التوافقية"، وتضم "وزراء اقتصاديين ومدنيين وعسكريين"، من بينهم 4 سيدات.