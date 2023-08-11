طقس المنيا.. العظمى 36 والمحسوسة  38 والصغرى 23 درجة

لليوم الخامس على التوالي ، تواصل درجات الحرارة إنخفاضها طوال الأسبوع ، لتصل اليوم الجمعة ، درجات الحرارة بمحافظة المنيا ، بحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية ، العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 23 درجة على ربوع البلاد .

والتي تمثل إنخفاضا ملحوظا عن الموجة الحارة والتي تعرضت لها البلاد الأسبوع الماضي ، الأمر الذي انعكس إيجابيا إلى ممارسة مواطني المنيا كافة أعمالهم بيسر واريحية ، بالزراعة والتجارة والمصالح الحكومية ، والتنقل على طرق المنيا داخل وخارج محافظة المنيا ، .

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، قد اعلنت ان يسود البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء و جنوب البلاد ، معتدل الحرارة رطب ليلا حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، وجنوب الصعيد ، مع نشاط الرياح على بعض المناطق يساعد على تلطيف الأجواء ليلا .

وتوقع خبراء هية الأرصاد الجوية ، ان تسجل درجات الحرارة ، اليوم الخميس ، القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى والمحسوسة 33 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 28 درجة، المنيا العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 23 .