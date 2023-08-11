«حبيبى تيجى نتبسط» أغنية بنكهة موسم الصيف

نانسى عجرم فى حوارها لـ«الوفد»:

اللهجة المصرية من أهم عوامل النجاح.. وأبحث دائماً عن سعادة الناس

النجمة اللبنانية نانسى عجرم واحدة من أهم نجمات العالم العربى التى استطاعت حجز مكان خاصة للغاية فى قلوب جمهور الأغنية من المحيط الى الخليج، فمنذ بدايتها على الساحة الفنية قبل أكثر من عشرين عاماً، تميزت نانسى بخفة ظل انعكست على علاقتها بجمهورها واختيارها فى الأغانى التى دائما محفورة فى أذهان الجميع.

النجمة اللبنانية نانسى عجرم

«الأغانى السينجل» من تطورات ثقافة الجمهور.. وعلينا مواكبة كل ما يفيد الصناعة

نانسى طرحت مؤخراً اغنية جديدة بعنوان: «حبيبى تيجى ننبسط» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور، وهى أحدث أغنياتها التى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، محققة من خلالها نجاحاً كبيراً وأكثر نسبة استماع على كافة منصات الموسيقى الرقمية.

استمتعت بأجواء العلمين الساحرة والغناء مع الجمهور على أرض التاريخ

النجمة اللبنانية نانسى عجرم

نانسى نجمة تعشق مصر بدرجة كبيرة، فهى مصرية من الدرجة الأولى وتشعر دائماً بالحنين الى وطنها الثانى الذى وقع على بداية نجاحها وصعودها لقمة الأضواء والشهرة، وكان حفلها الأخير بمدينة العلمين الجديدة من أهم حفلات مهرجان العلمين الذى شهد حشداً جماهيرياً ضخماً.

مصر وطنى الثانى الذى قدمنى للجمهور وأتمنى لها دوام الرفعة والنجاح

فى هذا الحوار تحدثت النجمة اللبنانية نانسى عجرم عن اعمالها الجديدة ومشاريعها الفنية القادمة ونظرتها لساحة الغناء العربى وعلاقتها الشخصية والفنية بمصر.

<< فى البداية حدثينا عن أحدث أعمالك «تيجى نتبسط»؟

- تيجى نتبسط أغنية ذات إيقاع سريع وكلام خفيف مناسب للأجواء الصيفية، وهى نوعية من الأغانى ارتبط بها الجمهور مؤخراً وحققت من خلالها نجاحاً كبيراً، فمنذ أن تلقيت الأغنية من فريق العمل الشاعر المتميز تامر حسين والملحن عزيز الشافعى وصديقى المبدع طارق مدكور، شعرت بارتباط كبير بالأغنية، وقمت باختيارها أيضاً لتصويرها على طريقة الفيديو كليب وسعيدة للغاية بردود أفعال الجمهور.

<< نانسى توجه تركيزها للأغانى الخفيفة صاحبة الرتم السريع فى الفترة الأخيرة، لماذا؟

- بطبعى دائماً أريد الفرح والبهجة ولذلك أقدم هذه النوعية من الأغانى للجمهور وأكون سعيدة أنهم ينجذبون لها ويقدرون المجهود المبذول بها، ولكنى أيضاً أحرص على تقديم النوعية الأخرى من الأغانى، هذا دائماً يتحدد على مدى انجذابى لحالة الأغنية، فكل مطرب لا بد أن يختار ما يناسبه من الأغانى وما يريده الجمهور مع التجديد والتطوير، وأتمنى أن أكون دائماً عند حسن ظن الجميع وأظل أقدم للناس ما يسعدهم.

<< لكن لماذا أصبحت الأعمال الجديدة أغانى سينجل بدون ألبومات؟

- نحن نعيش عصر التطور والتكنولوجيا وهناك تغير كبير فى ثقافات الجمهور، الذى يريد استقبال أغانٍ جديدة وليست ألبومات، ولذلك نحن كمطربين أصبحنا نعمل فى الألبوم ولكن نطرحه على الناس على هيئة أغانى سينجل، فلا بد دائماً أن نواكب التطورات وثقافة الجمهور من أجل استمرار العمل، بالإضافة الى أن هذه التجربة أثبتت نجاحاً كبيراً مع الناس وأيضاً نجاحاً على مستوى الإنتاج.

<< حريصة دائماً على تقديم أغان باللهجة المصرية.. ما تعليقك؟

النجمة اللبنانية نانسى عجرم

- اللهجة المصرية قريبة للغاية إلى قلبى وشهدت أول نجاحاتى وعبورى لقلوب الجمهور، وهذه هى اللهجة القريبة أيضاً الى قلوب جميع الناس فى جميع أنحاء الوطن العربى وسهلة الوصول اليهم، فجميع الناس يشاهدون الأفلام المصرية والفن المصرى بوجه عام ويسمعون عبدالحليم وأم كلثوم، ولذلك دائماً أريد تقديم اللهجة المصرية التى اعتبرها ركناً أساسياً من أركان النجاح.

وكيف تشاهدين ساحة الأغنية العربية فى الفترة الأخيرة؟

- أرى حالة كبيرة من النشاط والحركة والعديد من الأعمال الكبير لجميع النجوم أتمنى من قلبى أن يظل الجميع يعمل ويحقق النجاح، لأن الغناء دائماً عامل هام للغاية فى الحياة فجميعنا نغنى فى جميع أوقات الحياة ولذلك لا يمكن الحياة بدون غناء، أسعد كثيراً بسماع الأعمال الجديدة لجميع أصدقائى وأتمنى لهم ولى النجاح دائماً من أجل اسعاد الناس.

<< نجاح كبير فى حفلك الأخير بمهرجان العلمين الجديد.. حدثينا عنه؟

- العلمين الجديدة مدينة ساحرة ومهرجان رائع على أرض مصر الحبيبة، بالطبع كان لدى اهتمام كبير بالمشاركة والغناء مع الجمهور المصرى، وكنت أريد تقديم حفل كبير فى المهرجان الذى يعكس مدى التطور الذى وصلت له مصر الحبيبة، وبالفعل كانت أجواء الحفل رائعة وقدمت حفل أعتبره من أهم حفلات مشوارى الفنى الذى سأتذكره دائماً على أرض هذه المدينة الساحرة.

<< تجربة برامج اكتشاف المواهب الغنائية كيف كان تأثيرها على مشوار نانسى عجرم؟

- تجربة إيجابية، أتمنى أن أكون وفقت من خلالها فى مساعدة مواهب جديدة تريد الإعلان عن نفسها، فجميعنا مررنا بهذه الفترة فى بدايتنا وكنا نريد أن نلقى المساعدة، ولذلك هذا واجب علينا جميعاً أن نساعد المواهب الجديدة ونسلط عليها الضوء، من جانب آخر كانت فرصة كبيرة للتقرب أكثر من الجمهور، لأن الظهور فى هذه البرامج يكون ليس من خلال الغناء فقط ولكن قربتنى للغاية من الجمهور كنانسى عجرم بشخصيتى وطبيعتى، ولذلك كما ذكرت هى تجربة إيجابية بكل المقاييس.

<< هل السينما على قائمة اهتمامات نانسى عجرم؟

- تلقيت الكثير من العروض لدخول عالم السينما وحدثتنى أكثر من جهة إنتاج، ولكنى دائماً مشغولة بالغناء وبالحفلات هذا ما أجد فيه سعادتي أكثر، بالرغم من كونى متابعة جيدة للسينما وخاصة الأفلام المصرية القديمة، ولكنى لم أتجرأ لخطوة تقديم عمل سينمائى.

<< فى النهاية حدثينا عن علاقتك الشخصية والفنية بمصر؟

- مصر هى بلدى الثانى وموطنى الذى أقضى به دائماً أوقاتاً سعيدة، فهى البلد الذى استقبلنى وقدمنى للجمهور وسلطت على كافة الأضواء، لذلك ستظل بمكانة كبيرة فى قلبى وأحب جمهور مصر وأهلها وتعلمت منهم كل شئ ايجايبى، أتمنى لها النجاح دائماً من كل قلبى وأن تظل فى مكانتها الكبيرة.