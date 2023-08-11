هولندا المرشح الأبرز وقمة نارية بين اليابان والسويد في ربع نهائي كأس العالم للسيدات

تنطلق اليوم الجمعة مواجهات ربع نهائي كأس العالم للسيدات 2023 المقامة في دولتي استراليا ونيوزليندا للمرة الأولى تاريخيًا بتنظيم مشترك، والتي ستكون منافساتها بين ثمانية منتخبات تلعب من أجل التتويج بلقب النسخة التاسعة من البطولة.

اقرأ ايضًا ..

مباريات ربع نهائي كأس العالم للسيدات 2023

يخوض منتخب هولندا لقاء مهم لا يقبل القسمة على اثنين أمام إسبانيا، والتي تنطلق في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الجمعة، وفيها يسعى منتخب الطواحين الهولندية لتحقيق اللقب بعدما كان وصيف النسخة الأخيره أمام المنتخب الأمريكي، والتي أقيمت في فرنسا حينها.

كما سيكون الجمهور على موعد مع لقاء ناري بين منتخبي اليابان والسويد، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الجمعة على ملعب ستاد ايدين بارك، ويحاول الساموراي الفوز باللقب لتكرار إنجاز 2011 حين فازا على منتخب أمريكا، بينما يلعب المنتخب السويدي لتحقيق اللقب أو تكرار إنجاز 2003 بعدما فازت بها ألمانيا.

تستكمل مباريات ربع نهائي كأس العالم للسيدات يوم السبت المقبل بلقاء استراليا "المستضيف" أمام فرنسا والتي تقام على ملعب لانج بارك، في العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، كان أفضل إنجاز للمنتخب الفرنسي في 2011 بعدما حصد المركز الثالث وكانت البرونزية لصالح السويد.

وتختتم منافسات ربع نهائي مونديال السيدات بمواجهة انجلترا أمام كولومبيا، يوم السبت، في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد أكور ستاديوم، وكان أفضل إنجاز للمنتخب الإنجليزي هو تحقيق برونزية في بطولة 2015 على حساب المنتخب الألماني.