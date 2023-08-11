موعد انطلاق الدوري المصري وإجراء القرعة

حدد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية موعد انطلاق الدوري الممتاز في الموسم الجديد وموعد إجراء القرعة.

وقال سويلم خلال تصريحات تليفزيونية إن الدوري سينطلق خلال الأسبوع الثالث في شهر سبتمبر بين يومي 15 و20 من الشهر المقبل.

وأضاف:" سيتم إجراء القرعة خلال الفترة بين 15 إلى 20 أغسطس الجاري بحضور مندوبي الأندية".

وأشار إلى أن بطولة كأس سوبر الأبطال ستقام في الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح أن البطولة ستضم بطل ووصيف الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

وكان النادي الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري في النسخة الماضية للمرة الثانية والأربعين في تاريخه واحتل بيراميدز المركز الثاني.

يذكر أن بطولة كأس مصر نسخة 2023 لم تنته حيث سيتقابل الزمالك مع بيراميدز والأهلي ضد إنبي في نصف النهائي.