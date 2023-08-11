هاري كين يخضع لكشف طبي قبل الانضمام لـ بايرن ميونخ

يخضع النجم الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام، لفحوصات طبية قبل الانضمام بشكل رسمي إلى نادي بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الحالي.

وخاض بايرن ميونخ مفاوضات قوية في الفترة الأخيرة لحسم صفقة هاري كين في ظل تمسك توتنهام باللاعب ولكن الأمور تغيرت في الأيام الأخيرة لصالح العملاق البافاري الذي يحسم لتدعيم الجانب الهجومي في ظل المعاناة التي يعيشها النادي منذ رحيل ليفاندوفسكي.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الميركاتو الأوروبي أن هاري كين حصل على إذن من توتنهام للسفر لإجراء اختبارات طبية كاملة قبل الانضمام إلى بايرن ميونخ.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن بايرن ميونخ لديه آمال وثقة كبيرة في حسم الصفقة بشكل نهائي، اليوم الجمعة بعد المحادثات الإيجابية بين الأطراف الثلاثة في الساعات الأخيرة.