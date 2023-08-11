اليوم.. إنطلاق الدوري الإسباني بمواجهتين في الجولة الأولى

تنطلق منافسات الدوري الإسباني عن الموسم الجديد 2023-2024، والتي ستكون بمواجهتين في النسخة رقم 93 من تاريخ منافسات الليجا، وذلك اليوم الجمعة 11 أغسطس الجاري.

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مباريات اليوم الجمعة في الدوري الإسباني

يخوض الميريا المباراة الافتتاحية أمام فريق رايو فاليكانو، والتي تجمع الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد العاب البحر الأحمر المتوسط، في لقاء من الصعب توقع الفائز فيه.

بينما ستكون المواجهة الثانية الختامية لمباريات اليوم الجمعة بين فريقي إشبيلية وفالنسيا وهي مواجهة نارية تنطلق في تمام الساعة الحادي عشر قبل منتصف الليل بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد سامون سانشيز بيزخوان، في لقاء بمتلك 7 القاب دوري 6 منها لصالح الخفافيش.

ستقام مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني على 4 أيام تنطلق اليوم الجمعة وتنتهي يوم الاثنين المقبل بلقاء أتلتيكو مدريد أمام غرناطة.