3 صفقات جديدة في كتيبة أتلتيك بلباو قبل انطلاق الليجا

يستعد نادي أتلتيك بلباو لخوض غمار منافسات الموسم الكروي الجديد بمسابقة الدوري الإسباني حيث تعاقد ممثل أقليم الباسك مع ثلاث صفقات لتدعيم صفوفه.

خاض أتلتيك بلباو سبع مباريات خلال فترة التحضيرات للموسم الجديد كان أبرزها وأخرها مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويستهل أتلتيك بلباو بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي، مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة العملاق ريال مدريد في الجولة الافتتاحية، وذلك يوم السبت المقبل.

3 صفقات جديدة

اكتفى أتلتيك بلباو بالتعاقد مع ثلاث صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي هم المهاجم خافيير مارتون قادما من ريال سوسيداد B، وأودو أريس ابن 21 عاما مهاجم أتلتيك بلباو B، وإينيغو رويز دي غالاريتا لاعب وسط ريال مايوركا، في حين غادر مدافعه إينييغو مارتينيز إلى برشلونة.

أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو أحد الأندية العريقة في الدوري الإسباني حيث لم يهبط إلى الدرجة الأدني كحال برشلونة وريال مدريد منذ تأسيسه في العام 1898.

ويتبع نادي أتلتيك بلباو استراتيجية فريدة من نوعها بأن جميع لاعبي الفريق ينبغي أن يكونوا من داخل أقليم الباسك معقل النادي.

لم يتغيب أتلتيك بلباو عن بطولة الدوري الإسباني" الليجا" 86 منذ انطلاقها كحال قطبي الكرة الإسباني برشلونة وريال مدريد ونجح ممثل أقليم الباسك في التتويج بالليجا في ثمان مرات وفاز بكأس ملك إسبانيا 24 مرة وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات.

وعلى الصعيد القاري وصل أتلتيك بلباو إلى نهائي الدوري الأوروبي مرتين ولكنه خسرهما أمام يوفنتوس 1977 وأتلتيكو مدريد 2012، وشارك في دوري أبطال أوروبا أربع مرات فقط.