الدوري الإسباني.. قادش يستعد لبداية جديدة بعد دوامة الهبوط ولقب غريب يطارده

تبدأ منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الجديد 2023-2024 يوم الجمعة المقبل الموافق 11 من شهر أغسطس الجاري، وقبل بداية المنافسة أصبح نادي قادش واحد من أضعف الأندية المشاركة في الليجا بسبب معاناته المستمرة مع الهبوط، والتي أكسبته لقب الغواصات الصفراء منذ ثمانيات القرن الماضي.

لقب الغواصات الصفراء !

اكتسب نادي قادش لقب "الغواصات الصفراء" قبل نادي فياريال، ويرجع هذا الاسم إلى نجاته المتكررة من الهبوط في المباريات الأخيره من منافسات الليجا الإسبانية، تأسس نادي قادش، في عام 1910 ولم يحقق الفريق أي بطولة طوال تاريخه.

قادش ينجو من الهبوط المتكرر

شهدت المواسم الثلاثة الأخيره على التوالي في الدوري الإسباني نجاح نادي قادش في تحقيق البقاء بدوري الدرجة الأولى الإسباني "لا ليجا" في الجولات الختامية من الموسم، وفي موسم 2020-2021 احتل الفريق المركز الثاني عشر من الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق 10 نقاط بعدما حقق الانتصار في أخر مواجهتين بمنافسات الدوري.

وفي موسم 2021-2022 من الدوري الإسباني كان في المركز السابع عشر من الترتيب برصيد 39 نقطة، وبقى في الدوري بفارق "نقطة وحيده" عن نادي غرناطة الذي هبط في تلك النسخة، وفي نسخة الموسم الماضي من الدوري الإسباني احتل الفريق المركز الرابع عشر في الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن بلد الوليد الذي هبط مع نهاية الموسم.

خسر نادي قادش خلال الثلاثة مواسم الأخيره ببطولة الدوري الإسباني في 47 لقاء ، بواقع 16 هزيمة في موسم 2020-2021، و15 هزيمة في موسم 2021-2022، و16 هزيمة في الموسم الماضي 2022-2023.

إشهر إنجازات قادش قبل الدوري الإسباني

وكان أشهر الإنجازات التي قام بها الفريق في السنوات الأخيره هو عندما قام بإقصاء ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا في موسم 2015- 2016، ولم يتفوق الفريق في المباراة لكنه خسر في لقاء الذهاب وتأهل بسبب إشراك الميرنجي للاعب الموقوف حينها دينيس تشيريشيف.

صفقات قادش والراحلين قبل الدوي الإسباني 2023-2024

تعاقد النادي مع 3 لاعبين استعدادًا للموسم الجديد وهم يوبا ديارا وجونزالو إسكالانتي وروجر مارتي، في حين رحل عن الفريق 3 لاعبين أيضًا هم لوكاس بيريث وتوماس ألاركون وأوير مابيل.

يفتتح نادي قادش الموسم الجديد من الدوري الإسباني بلقاء آلافيس المقرر له يوم الاثنين المقبل الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد نويفو ميرانديلا.