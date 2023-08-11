لا للبلاستيك احادى الاستخدام ندوة وحملة على ضفاف نهر النيل بقنا

بالتعاون بين جهاز شئون البيئة فرع قنا و مركز اعلام قنا و مديرية الشباب والرياضة و مديرية التضامن الاجتماعى و منتدى المكتب العربي للبيئة والشباب وجمعية تنمية المجتمع بدندرة، نظم جهاز شئون البيئة بقنا ندوة بعنوان آثار البلاستيك احادى الاستخدام على البيئة، ضمن أنشطة لا البلاستيك بقنا التى يدشنها.

حاضر بها المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية جهاز شئون البيئة فرع قنا تناول به نشأت البلاستيك احادى الاستخدام و أضراره و الحلول من البدائل الصديقة للبيئة و دور وزارة البيئة فى الحد من استخداماته.

وذلك بحضور مصطفى حسين ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا والدكتورة هدي سعدي مقرر المجلس القومي للمرأة و الدكتور يوسف رجب مدير مجمع اعلام قنا والمهندس محمد نصر مدير عام البيئة والمهندس الحسين محمد محمد مدير فرع جهاز شئون البيئة بقنا ويوسف محمد مدير إدارة التنمية والنشىء، و عبدالخالق محمد إمبابى مسؤل جماعة البيئة و فريق البيئة بمديرية الشباب والرياضة وطلاب المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه و الاستاذ ياسر عبد الموجود جمعية تنمية المجتمع بدندرة والمنسق المحلي لمنتدي التنمية المستدامة بقنا.

جدير بالذكر أنه شهد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ انطلاق فعاليات حملة تطهير شاطئ نهر النيل بمدينة قنا، تحت شعار " لا للبلاستيك للحد من استهلاك البلاستك آحادي الاستخدام " والتى اقيمت بنادى قنا الرياضي بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة و مركز اعلام قنا و مديرية الشباب والرياضة ومديرية التضامن الاجتماعي والمكتب العربي للبيئة والشباب بالقاهرة وجمعية تنمية البيئة والمجتمع بدندرة.