نظم قصر ثقافة ديروط فعاليات تعليم قواعد الحساب الذهني باستخدام طريقة "يوسي ماث". هذه الفعالية تأتي في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، في تقديم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا". الهدف من هذه الفعاليات هو ترفيه الأطفال وتوفير نشاطات ثقافية وفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل وفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

استضاف قصر ثقافة ديروط، بقيادة محمد أبوالعيون، مجموعة من الرواد لتقديم ورشة تدريبية لتعليم الحساب الذهني باستخدام طريقة الدكتور فيديك "يوسي ماث". قدّمت صابرين الفولي وحبيبة علم شرحًا مفصلًا عن مبادئ الحساب الذهني والعمليات الحسابية واستراتيجيات الحساب العقلي السريع. تركز الورشة على تطوير قدرات الطفل وقدرته العقلية من خلال التركيز الذهني. ويهدف ذلك إلى تفعيل قدرات الأطفال وطاقاتهم العقلية بواسطة استخدام الحساب الذهني كأداة تطويرية في مرحلة النمو العقلي الحيوية.

يعتبر الحساب الذهني أداة فعالة في تنمية قدرات الأطفال وتعزيز الاستدلال العقلي والتفكير النقدي. كما يساعد على تعزيز التركيز وتطوير الذاكرة وتحسين قدرات حل المسائل بطرق سريعة وفعّالة. إن هذه الفعالية المقدمة في قصر ثقافة ديروط تعكس التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقديم برامج ذات جودة عالية لترفيه وتعليم الجمهور الصغير.

هذه الفعالية تأتي في إطار سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي يقدمها قصر ثقافة ديروط ضمن برنامجه المتنوع. تقدم الهيئة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية لجميع أفراد المجتمع بهدف تعزيز الوعي الثقافي وتطوير الثقافة العامة للأطفال والشباب والبالغين.

لأول مرة تنمية المهارات الحسابية والحساب الذهني بشكل مختلف بقصر ثقافة ديروط

لأول مرة تنمية المهارات الحسابية والحساب الذهني بشكل مختلف بقصر ثقافة ديروط