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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حقيقية انتقال جوتا من الاتحاد لنادي الشباب

جوتا لاعب الاتحاد
جوتا لاعب الاتحاد

انتشر في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بانتقال جوتا لاعب نادي الاتحاد لنظيره الشباب، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بسبب تزاحم قائمة أجانب النمور قبل الموسم الجديد الذي ينطلق غدًا الجمعة.

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يمتلك الاتحاد 10 لاعبين اجانب في صفوفه وبعد خروج أحمد حجازي من قائمة الفريق لحين تعافيه من الإصابة سيحتاج العميد لرجيل لاعب واحد فقط على سبيل الإعارة لمدة موسم، وقال الكثير أن اللاعب هو الوافد الجديد جوتا.

حقيقية إعارة جوتا لنادي الشباب 

قال عدد من المسؤلين أن المستوى غير المتوقع الذي ظهر به جوتا في مباريات البطولة العربية قد يكون سبب في رحيله عن سبيل الإعارة لمدة موسم، لحين التعود على أجواء الكرة العربية وبالتحديد في المملكة.

أما عن انتقال جوتا لنادي الشباب على سبيل الإعارة لمدة موسم فهي مجرد أنباء غير حقيقية بالمرة، وأن اللاعب البرتغالي لن يكون هو المحترف الذي سيقرر نونو سانتو التفريط فيه.

حتى الآن لم يحسم المدرب البرتغالي نونو سانتو اسم اللاعب الأجنبي الذي سيرحل عن صفوف الفريق، بعدما قرر أنه سيكون على سبيل الإعارة لمدة موسم، مؤكدين أن الحسم النهائي سيكون خلال الساعات المقبلة وقبل نهاية شهر أغسطس الجاري.

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