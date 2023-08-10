بودبوز يرفض المشاركة في مباراة الأهلي والحزم ويشترط

يرفض اللاعب الجزائري رياض بودبوز المشاركة في مباراة فريقه النادي الأهلي أمام الحزم بالجولة الأولى من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تجمع الفريقين غدًا الجمعة، على ملعب ستاد عبدالله الفيصل.

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بودبوز يرفض المشاركة في مباراة الأهلي والحزم:

أشارت تقارير سعودية مساء اليوم الخميس أن رياض بودبوز يرفض المشاركة في مباراة الأهلي أمام الحزم، مؤكدة أن اللاعب يشترط تجديد عقده لمدة موسم إضافي قبل أن يشارك مع الفريق في أي لقاء رسمي هذا الموسم.

ينتهي عقد رياض بودبوز مع النادي الأهلي بنهاية يونيو من العام المقبل 2024، ويتبقى له موسم واحد فقط، ويريد اللاعب تأمين مستقبله بعدما وصل إلى 33 عامًا.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام الحزم مساء الجمعة ضمن مواجهات الجولة الأولى في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

انتقل بودبوز للأهلي في الموسم الماضي في عقد لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي سانت إيتيان الفرنسي.