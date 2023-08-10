الاتحاد السكندري يكشف مصير مابولولو

حسم نادي الاتحاد السكندري، مصير المهاجم الأنجولي مابولولو بعد العروض التي وصلت اللاعب خلال الفترة الأخيرة للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأصبح مابولولو محط اهتمام عدد من الأندية المصرية بعد مستواه في الموسم الماضي وحصول على جائزة هداف الدوري المصري برصيد 14 هدفا.

ورفض محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري التفريط في مابولولو، مؤكدًا استمرار المهاجم الأنجولي مع زعيم الثغر في الموسم المقبل.

وكان الاتحاد السكندري قد أنهى الموسم الماضي في مسابقة الدوري المصري في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.