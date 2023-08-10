خبير استراتيجي: عبد الرحمن أبو دية كلمة السر في تمويل قنوات الإخوان

قال محمد مرعي، خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن شهادة حسام الغمري، ضد جماعة الإخوان الإرهابية كشفت مخططاتهم الخارجية.

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وتابع مرعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد: شهادة حسام الغمري طرحن اسم عبد الرحمن أبو دية، وهو إخواني فلسطيني اسمه تردد على مدار السنوات الأربعة الماضية، متسائلا: نسأل هل عبد الرحمن أبو دية مع عزام التميمي المسؤولين عن تمويل القنوات الإرهابية.



وأضاف:" ما نعلمه أن التنظيم الدولي للإخوان لديه عباءة مالية كبيرة تترجم من خلال بعض الشركات في الخارج، وهذه العباءة المالية تستخدم في تنفيذ مخططات جماعة الإخوان الإرهابية".



https://www.youtube.com/watch?v=6LT8naoPR-w