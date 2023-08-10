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الخميس 10 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير استراتيجي: عبد الرحمن أبو دية كلمة السر في تمويل قنوات الإخوان

محمد مرعي، خبير بالمركز
محمد مرعي، خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

قال محمد مرعي، خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن شهادة حسام الغمري، ضد جماعة الإخوان الإرهابية كشفت مخططاتهم الخارجية.

الاخوان
وتابع مرعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد: شهادة حسام الغمري طرحن اسم عبد الرحمن أبو دية، وهو إخواني فلسطيني اسمه تردد على مدار السنوات الأربعة الماضية، متسائلا: نسأل هل عبد الرحمن أبو دية مع عزام التميمي المسؤولين عن تمويل القنوات الإرهابية.

 


وأضاف:" ما نعلمه أن التنظيم الدولي للإخوان لديه عباءة مالية كبيرة تترجم من خلال بعض الشركات في الخارج، وهذه العباءة المالية تستخدم في تنفيذ مخططات جماعة الإخوان الإرهابية". 

 


https://www.youtube.com/watch?v=6LT8naoPR-w

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