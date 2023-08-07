تموين الأقصر تعلن موعد بدء الأوكازيون الصيفي

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـمحافظة الأقصر، استعدادها لاستقبال طلبات المواطنين أصحاب المحال التجارية للاشتراك في الأوكازيون الموسمي الصيفي اعتبارا من اليوم الإثنين 7 / 8 / 2023 ولمدة شهر والرقابة على المخابز البلدي المدعمة للتاكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب في الاوزان وتوفير الخبز البلدي المدعم في المناطق التي يتم غلق المخابز بها لاسباب قانونية والاسواق والمحلات التجارية.

واكدت تموين الأقصر أن الحملة أ تستهدف يضا التأكد من جودة الأغذية وصلاحيتها للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ومحطات خدمة تموين السيارات للتاكد من عدم وجود اي غش او تلاعب في الاسعار والانشطة التموينية المختلفة للتاكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية.

واسفرت الحملات عن تحرير 236 محضر ومخالفة تموينية شملت 107 مخالفة تموينيةمنها: 29 انتاج خبز ناقص الوزن، و43 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 تصرف المخابز البلدية في كميات قدرها 1,5 طن دقيق بلدي مدعم، و13 عدم وجود ميزان، و1 توقف مخبز بدون عذر قانوني، و15 مخالفات اخرى متنوعة ( عدم نظافة – عدم وجود قائمة – عدم اعطاء بون صرف .. الخ.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية تم تحرير اجمالي عدد 129 محضر تمويني تمثلت فى 80 عدم اعلان عن الأسعار، 10 بيع سجائر بازيد من السعر الجبري

و2 حيازة سلع منتهية الصلاحية، و1 ادارة منشأة بدون ترخيص، و15 عدم حمل شهادة صحية، و1 حيازة سلع مجهولة المصدر، و8عدم اعلان بدالين تموينين عن اسعار مقررات تموينية، و2 غلق بداليين تموينين في المواعيد الرسمية بدون عذر قهري، و3 استيلاء بداليين تموينين على كميات قدرها 0,275 طن سلع تموينية، و5 اخرى اسواق،وضبط سلع محظورة التداول في الاسواق )، و2 غلق مستودع

بوتاجاز.

وتمثلت أبرز المحاضر والأحراز والمضبوطات فى 100 كيس بسبوسة منتهية الصلاحية، و550 علبة سجائر منتهية الصلاحية وبدون فواتير، و810 علبة عصير بدون فواتير

ضبط كمية قدرها 0,200 طن سكر ناقص الوزن بالاسواق .



وتهيب المديرية بالمواطنين عدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى اي صاحب نشاط تمويني وعدم التساهل مع اي مخالف وفي حالة وجود اي مخالفة تموينية الابلاغ عنها فورا لسرعة اتخاذ اللازم بشانها وتحقيق الردع العام والخاص على مستوى المحافظة.