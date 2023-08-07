أحمد موسى عن مهلة كهربا الجديدة: "اللي يزعل يشرب من البحر" (فيديو)
علق الإعلامي أحمد موسى، على مهلة غرامة كهربا الجديدة، قائلا: "المفترض أن آخر مهلة كانت يوم الخميس الماضي".
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"مساء اليوم ،: "تحدثنا مع محامي كهربا يوم الأربعاء وقال أنا بطمن جمهور الأهلي وكان عنده تقريبا المعلومة".
اليوم لجنة الإنضباط أعطت كهربا مهلمة شهرين اليوم
وتابع: "اليوم لجنة الإنضباط أعطت كهربا مهلمة شهرين اليوم"، موضحا: "قرار لجنة الإنضباط كان مفاجأة".
وأردف: "أخبارنا ومعلوماتنا دقيقة، وإحنا انفردنا بالخبر، شاء من شاء وأبى من أبى ، فيه نازل بتزعل واللى يزعل يشرب من البحر".