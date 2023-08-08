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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خبير لوائح : من الوارد تأجيل عقوبة كهربا مرة أخرى

كهربا
كهربا

أكد طلال عبداللطيف خبير اللوائح الرياضية أن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحاول كسب الوقت قبل سداد غرامة نادي الزمالك والتي وصلت إلى 2.5 مليون دولار في الفترة القادمة.

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وقال طلال عبداللطيف خبير اللوائح الرياضية عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" ما لا يعلمه البعض أنه من الوارد تأجيل عقوبة محمود كهربا لاعب فريق الأهلي مرة أخرى بعد الحصول على مهلة لمدة شهرين لسداد الغرامة لصالح نادي الزمالك".

وتابع:"من وجهة نظري أن هناك بعض اللوائح والقوانين الرياضية تحتاج إلى تعديل في الفترة القادمة وتصحيح بعض المفاهيم ".

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