خبير لوائح : من الوارد تأجيل عقوبة كهربا مرة أخرى

أكد طلال عبداللطيف خبير اللوائح الرياضية أن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحاول كسب الوقت قبل سداد غرامة نادي الزمالك والتي وصلت إلى 2.5 مليون دولار في الفترة القادمة.

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وقال طلال عبداللطيف خبير اللوائح الرياضية عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" ما لا يعلمه البعض أنه من الوارد تأجيل عقوبة محمود كهربا لاعب فريق الأهلي مرة أخرى بعد الحصول على مهلة لمدة شهرين لسداد الغرامة لصالح نادي الزمالك".

وتابع:"من وجهة نظري أن هناك بعض اللوائح والقوانين الرياضية تحتاج إلى تعديل في الفترة القادمة وتصحيح بعض المفاهيم ".