محافظ جنوب سيناء يلتقى برئيس مدينة البتراء الأثرية الأردنية

على هامش مشاركته في ورشة عمل إقليمية بعنوان "الاستفادة من النجاح نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية" بمدينة العقبة الأردنية، قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بزيارة لمنطقة البتراء الأثرية الأردنية، بدعوة من الدكتور سليمان علي الفرجات، رئيس مجلس المفوضين، ورئيس مدينة البتراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور زياد السعيدات، نائب رئيس مفوضية البتراء، وياسين السعيدات، مدير سياحة البتراء، والمستشار جمال أبو عميرة، قنصل العقبة.

وأعرب محافظ جنوب سيناء، عن سعادته الغامرة بهذه الأثرية لمنطقة البتراء كمدينة أثرية وتاريخية سياحية لها شهرة عالمية، متمنيًا الارتقاء بمستوى التعاون في المجال الأثرى والثقافى بين المدينة ومدن جنوب سيناء السياحية وتبادل الوفود السياحية.

وفي ختام اللقاء، أهدى المحافظ درع محافظة جنوب سيناء إلى الدكتور سليمان علي الفرجات، رئيس مجلس المفوضين، ورئيس منطقة البتراء، والذي أهدى بدوره محافظ جنوب سيناء، بعض المخطوطات الخاصة بتاريخ المنطقة الأثرية والسياحية.