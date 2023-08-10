خبير: برنامج الإصلاح الاقتصادي وفر السيولة للمشاريع في سيناء (فيديو)

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، حجم المشروعات التى تم تنفيذها فى سيناء بموازنة يتخطى 750 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم تطوير شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء، وتشييد أنفاق أسفل قناة السويس، ومخطط استصلاح 450 ألف فدان فى شمال سيناء، ودخل الخدمة 180 ألف فدان حتى الآن.

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تحلية مياه الصرف وإعادة استخدامها وضخها لشمال سيناء



وأضاف “أنيس” خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أنه تم تحلية مياه الصرف وإعادة استخدامها وضخها لشمال سيناء، لافتا إلى أن سيناء ذاخرة بالمعادن والمواد الخام، كما أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمصانع التى سيتم إقامتها فيها لتصنيع هذه المعادن وليس تصديرها.



الدولة تمكنت من إنشاء العديد من المجمعات السكنية الحديثة

وتابع الخبير الاقتصادى، أن الدولة تمكنت من إنشاء العديد من المجمعات السكنية الحديثة، تناسب الطبائع لأهالى سيناء، ولا يتم إجبارهم على نمط سكنى معين، كما أن هناك تخطيط لإنشاء مدن سكنية جديدة حديثة بتشكيلة اقتصادية متكاملة، وبدون تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مع نهاية 2016 لم نكن نستطيع مواجهة كورونا ولا الأزمات المتلاحقة أو توفير السيولة المالية لإقامة مشاريع التنمية فى مصر وسيناء.