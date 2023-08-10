الدوري الإيطالي.. لاتسيو يكتفى بـ 3 وديات قبل انطلاق الموسم الجديد

يستهل فريق الكرة الأول بنادى لاتسيو مشواره ببطولة الدوري الإيطالى بموسمه الجديد 2023 ـ 2024 بملاقاة نظيره ليتشي بالجولة الأولى.

وتنطلق منافسات بطولة الدوري الإيطالي، لموسم 2023-2024 يوم الأحد 20 أغسطس 2023 وتنتهي يوم الأحد 26 مايو 2024.

تعاقدات لاتسيو الإيطالي

نادي لاتسيو الإيطالي

ـ افتقد لاتسيو الى خدمات اللاعب لوكا روميرو بعد انتهاء عقده في صيف 2023 ليرحل بصفه مجانية.

ـ وانضم اللاعب دايتشي كامادا الى صفوف لاتسيو فى صفقة انتقال حر قادما من صفوف آينتراخت فرانكفورت فى عقد يمتد حتى يونيو لعام 2026.

ـ وحصل مسؤولو لاتسيو على خدمات اللاعب جوستاف إزاكسون من صفوف نادى ميتييلاند فى صفقة مجانية.

وأعلن مسؤولو لاتسيو الإيطالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن اللاعب بيدرو رودريجيز الدولي الإسباني السابق سيبقى في صفوفه، من دون تحديد مدة العقد الجديد، بعدما كان وصل إلى نهاية عقده السابق الشهر الماضي.