عاجل
زلزال قوي جديد يضرب تركيا.. الثاني خلال يوم واحد اقرأ غدا بالوفد.. استعدادات واسعة لإطلاق حملة عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية
الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

اقرأ غدا بالوفد.. استعدادات واسعة لإطلاق حملة عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد الورقية اليومية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “استعدادات واسعة لإطلاق حملة عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية”.

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 برنامج انتخابي شامل بمشاركة كوادر علمية متخصصة من حزب الوفد

 حرص كبير على وجود الوفد في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة

 و"من السوشيال ميديا" ما قتل فيديوهات وصور "مسروقة" تحول حياة أبرياء إلى جحيم

 إلزام شركات الأرز بكتابة السعر والوزن 