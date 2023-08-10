اقرأ غدا بالوفد.. استعدادات واسعة لإطلاق حملة عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية

تنشر جريدة الوفد الورقية اليومية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: “استعدادات واسعة لإطلاق حملة عبدالسند يمامة في الانتخابات الرئاسية”.

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

برنامج انتخابي شامل بمشاركة كوادر علمية متخصصة من حزب الوفد

حرص كبير على وجود الوفد في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة

و"من السوشيال ميديا" ما قتل فيديوهات وصور "مسروقة" تحول حياة أبرياء إلى جحيم

إلزام شركات الأرز بكتابة السعر والوزن