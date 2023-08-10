نهائي كأس الملك سلمان.. النصر أمام الهلال من يحسم اللقب

تحدد طرفي المباراة النهائية ببطولة كأس الملك سلمان (البطولة العربية)، بعد ما تمكن فريقا النصر والهلال السعوديين في حجز موقعة حسم اللقب.

وتقرر إقامة المباراة النهائية بين النصر والهلال فى تمام الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري فى المواجهة الحاسمة التى تجمعهما على ملعب ستاد مدينة فهد الرياضية.

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال التأهل إلى المباراة النهائية ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال على حساب نظيره الشباب بعد انتصار الزعيم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية المقامة حاليًا فى المملكة العربية السعودية.

وعلى الجانب الآخر حجز النصر بطاقة التأهل لنهائي البطولة العربية، بعد تخطى عقبة الشرطة العراقي، بهدف نظيف، أحرزه البرتغالى كريستيانورونالدو فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

مشوار النصر السعودي

وتأهل النصر من دور المجموعات محتلا المركز الثانى بالمجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، خلف فريق الشباب المتصدر، برصيد 7 نقاط.

وتمكن فريق الكرة الأول بنادى النصر السعودي من هزيمة الرجاء المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بالدوري ربع النهائي من البطولة.

واستطاع العالمى إقصاء نظيره الشرطة العراقي من الدور نصف النهائي بهدف نظيف، ليضرب موعد مع مواطنه الهلال السعودي في المباراة النهائية.

مشوار الهلال السعودي

ونجح الهلال السعودي فى خطف بطاقة التأهل من مرحلة دور المجموعات محتلا المركز الثانى برصيد 4 نقاط، بعد السد القطرى متصدر المجموعة الثانية.

و هزم الهلال السعودي شقيقه اتحاد جدة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بالدور ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التى تستضيفها الأراضي السعودية.

وأقصى الزعيم نظيره الشباب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بالدور نصف النهائي من البطولة فى المباراة التى جمعتهما بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال ليحجز مقعدا في نهائي البطولة أمام النصر.

وبعد أن استعرضت بوابة الوفد مشوار النصر والهلال طرفي النهائي بالبطولة، وتقارب نتائج ومستوى كل منهما على غرار مشوارهما بكأس الملك، فيبقى السؤال لمن كلمة حسم اللقب فى المواجهة النهائية بالبطولة العربية؟.