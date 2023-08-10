الأهلي يتعاقد مع روجر إيبانيز مدافع روما رسميًا

أعلن النادي الأهلي السعودي التعاقد مع اللاعب البرازيلي روجر إيبانيز مدافع فريق نادي روما الإيطالي، لدعم دفاع الراقي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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الأهلي يضم روجر إيبانيز مدافع روما:

أصبح روجر إيبانيز الصفقة الأجنبية رقم 6 في الميركاتو الصيفي الحالي للراقي بعد التعاقد مع فرانك كيسية أمس الأربعاء، ورياض محرز وادوارد ميندي وسان ماكسيمان وروبيرتو فيرمينيو.

وكتب النادي الأهلي من خلال حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أهـلاوي الهوى، والهويـة برازيـلي، إيبانيز أهلاوي حتى عام 2027".

وأنهى المدافع البرازيلي روجر إيبانيز إجراءات الفحص الطبي في باريس قبل التوقيع الرسمي قبل قليل للراقي في العاصمة الفرنسية، والتي كانت بحضور يزن الشريف الرئيس التنفيذي لشركة النادي الأهلي.

تفاصيل توقيع إيبانيز للأهلي: