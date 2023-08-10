ايتاي البارود تتابع الإنضباط الإدارى داخل المنشآت الخدمية

تابع شعبان بصيص رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، جهود الإنضباط الإدارى داخل المنشآت الخدمية بإيتاى البارود .

تكثيف المتابعة الميدانية

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة وتعليمات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و إستمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الإنضباط الإداري وضمان حسن سير العمل وإلتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، مؤكداً عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم .

قام سامى السقا رئيس قرية أرمانيا بمتابعة المرور على الوحدة الصحية بقرية كفر عسكر شنديد.

كما تابع فؤاد وهبه رئيس قرية صفط الحرية وناصر الروبى سكرتير القرية بمتابعة المرور على وحدة الشئون الاجتماعية بقرية صفط الحرية والوقوف على تواجد أطقم العمل خلال المواعيد الرسمية، وإنتظام سير العمل دون وجود عقبات.

وأكد رئيس المدينة على إستمرار الجولات الميدانية والتواصل المستمر مع المواطنين.