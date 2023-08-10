وكيل صحة البحيرة يترأس اجتماعًا مع مشرفي تنظيم الأسرة

ترأس الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اجتماعًا بمشرفي تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية لمناقشة إنجاز الإدارة، ومن ضمنها حملة حقك تنظمي، والتى انطلقت فعالياتها فى الفترة من ٤-٨/ ٦/ ٢٠٢٣ كمرحلة أولى، وفى الفترة من ١١-١٥/ ٦/ ٢٠٢٣ م كمرحلة ثانية.

وناقش الاجتماع حصول البحيرة على مراكز متقدمة فى نسبة الحاصلات على الوسائل، خصوصًا اللولب، وكذلك مناقشة إنجازات الإدارة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بحضور الدكتورة أميرة عبدالعال، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وتناول الاجتماع، الحديث عن قضية تنظيم الأسرة وأهميتها واهتمام الدوله بها، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بها، وجعلها من أهم القضايا التى تعمل عليها الدولة، لافتًا إلى أن محافظة البحيرة من أكبر وأهم المحافظات التى بها مراكز تتضمنها مبادرة حياة كريمة، وأن حملة 100 يوم صحة فرصة عظيمة لزيادة الإنجازات ورفع المؤشرات فى موضوعات الصحة الإنجابية.

وطالب وكيل وزارة الصحة، فريق تنظيم الأسرة ببذل المزيد من الجهد في العمل أكثر وأكثر، وزيادة المنتفعات من تنظيم الأسرة، خصوصًا استخدام اللولب كوسيلة آمنة وطويلة المدى، وحثهن على إقناع المنتفعات بذلك، وطلب منهم الاستعانة بطبيبات النساء، كما طالب مديرات تنظيم الأسرة بالإدارات بمتابعة أعمال تنظيم الأسرة في الوحدات ومتابعة توصيل الرسائل التوعوية والنزول للميدان وأن تكون المتابعة ميدانية، وثمن الدور الكبير الذى تقوم به الرائدات الريفيات.

وحث مديرو تنظيم الأسرة بالإدارات على تكريم المتميزين والمجتهدين بصفة دائمة، لدفعهم للعمل على زيادة المستهدف.

وقام بفتح باب المناقشة مع الجميع لسماع رأيهم ومقترحاتهم، والوقوف على كل المشاكل التى تواجههم ووضع الحلول لها.

وفي الختام وجه الشكر والتحية للجميع على هذا الإنجاز، كما قدم شكر خاص للدكتورة أميرة عبدالعال والفريق المعاون لها وتمنى لهم المزيد من النجاح والتفوق، حتى تكون البحيرة دائما من المحافظات الرائدة والمتقدمة على مستوى الجمهورية.

وعرضت الدكتورة أميرة عبدالعال، إنجازات ومؤشرات الأداء خلال حملة حقك تنظمى التى انطلقت خلال شهر يونيو، وكذلك قامت بعرض الإنجازات والمؤشرات خلال شهر يوليو، لجميع أقسام تنظيم الأسرة بجميع الإدارات.