البحيرة: ضبط 72 مخبزًا لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر حملات تموينية عدة على المخابز البلدية بثلاث مراكز بالبحيرة.

أسفرت الحملات عن ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات بمركز الرحمانية.

كما تم ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات فى مركز حوش عيسى.

وفي ذات السياق تم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين تصرفا فى 10شكائر دقيق بلدى وآخرين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق في مركز أبو حمص.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.