عاجل
أستاذ تخطيط عمراني: العلمين الجديدة أيقونة سياحية لها تاريخ
الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

البحيرة: ضبط 72 مخبزًا لإنتاجهم خبزًا ناقص الوزن

خبز ناقص الوزن
خبز ناقص الوزن

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة  مجدي الخضر حملات تموينية عدة على المخابز البلدية بثلاث مراكز بالبحيرة. 

txt

التموين تصرف 40% من مقررات أغسطس لأصحاب البطاقات

txt

وزيرا التموين والزراعة يضعان القواعد والضوابط المنظمة لموسم انتاج قصب وبنجر السكر

أسفرت الحملات عن ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات بمركز الرحمانية.

كما تم ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات فى مركز حوش عيسى.

وفي ذات السياق تم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين تصرفا فى 10شكائر دقيق بلدى وآخرين لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق في مركز أبو حمص.

 

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

مواد متعلقة

التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفي بمشاركة 500 محل تجاري

التموين: "600 كيلو ذهب دخلت مصر"

التموين : قرار إعفاء الذهب من الجمارك خفض سعر الجرام 700 جنيه (فيديو)

ضبط كميات كبيرة من زيت التموين قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

وزير التموين: انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب سيؤثر على السعر العالمي

تفاصيل استخراج الكارت الموحد لصرف التموين والخبز