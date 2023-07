مارك زوكيربرج يعلن عن تحديثات جديدة بتطبيق ثريدز

أعلن مارك زوكيربرج عن تحديثات جديدة بتطبيق ثريدز بما في ذلك موجز المتابعة والترجمات، منذ إطلاق ثريدز.

تحديثات جديدة بتطبيق ثريدز

دأب فريق إنستجرام على الاستماع إلى تعليقات المجتمع، ويعمل بأسرع ما يمكن لتقديم ميزات جديدة باستمرار لتحسين تجربة المستخدمين.

تفاصيل تحديثات تطبيق ثريدز:



• موجز المتابعة/ من أجلك: يتيح لك موجزك على ثريدز استعراض المنشورات من الملفات الشخصية الأخرى، والآن مع اختيارين:

- من أجلك (For You) هو عرض لموجز ثريدز الخاص بك الذي يتضمن مزيجًا من المنشورات من الملفات الشخصية التي اخترت متابعتها والحسابات الموصى بها.

- المتابعة (Following) سيعرض فقط المشاركات من الأشخاص الذين تتابعهم بترتيب زمني.

• الترجمات:

- تتم ترجمة منشورات ثريدز في الموجز تلقائيًا استنادًا إلى اللغة المكتوبة بها وإعدادات اللغة لدى الشخص الذي يشاهدها.

- إذا رأيت "ثريد" بلغة مختلفة، وكانت لغتك متاحة كترجمة، يمكنك الضغط على الترجمة أسفل يمين المنشور أو الرد لرؤيتها.



تتضمن الخصائص الإضافية في هذا التحديث: فئات جديدة لفرز موجز النشاط الخاص بك حتى تتمكن من الفلترة حسب المتابعات، الاقتباسات، وإعادة النشر، وزر متابعة في قائمة المتابعين لإعادة متابعة الحسابات الأخرى بسهولة، والقدرة على رؤية المنشورات التي أعجبتك في إعداداتك، وخيار الحسابات الخاصة لـ "الموافقة على جميع" طلبات المتابعة مرة واحدة.