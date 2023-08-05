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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير أمن معلومات: تطبيق ثريدز منافس قوي لتويتر (فيديو)

تطبيق ثريدز
تطبيق ثريدز

قال المهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات، إن تطبيق ثريدز منافس قوي جدا لتطبيق التغريدات القصيرة تويتر، مشيرًا إلى أنه حصل على 30 مليون مشترك في يوم كامل.

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تطبيق تويتر يتهم شركة ميتا بأنها تحاول نسخ ولصق كل ما يتعلق به

وأضاف "السخاوي"، في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن تطبيق تويتر يتهم شركة ميتا بأنها تحاول نسخ ولصق كل ما يتعلق به، وهناك اتهامات أيضا بسرقة ثريدز لحقوق الملكية الفكرية لتويتر، ونقل بعض موظفي تويتر كل ما يتعلق بأفكار التطبيق لشركة ميتا بعد فصلهم.

تطبيق تويتر هدد تطبيق ثريدز باللجوء إلى ساحات القضاء

وتابع، أن تطبيق تويتر هدد تطبيق ثريدز باللجوء إلى ساحات القضاء، موضحًا: “ميتا تحاول جاهدة تطوير كل ما يتعلق بمنظومتها، وهي المنظومة التي تم اتهامها بأشياء كثيرة منها ما يتعلق بالخصوصية ومعايير الكراهية والتحديثات وغيرها، بالإضافة إلى الرسائل مجهولة المصدر”.

ونوه خبير أمن المعلومات، إلى أن شركة ميتا بدأت في الفترة الأخيرة الحد من هذه الرسائل والسلبيات المختلفة للحفاظ على خصوصية للمستخدم.

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