أنواع التهاب الشعب الهوائية.. من الحاد إلى المزمن

التهاب الشعب الهوائية هو التهاب يصيب الشعب الهوائية المؤدية إلى الرئة، عندما تتهيج الممرات الهوائية (القصبة الهوائية والشعب الهوائية)، تنتفخ وتمتلئ بالمخاط، مما يسبب لك السعال، ويمكن أن يستمر السعال لديك من أيام إلى أسبوعين، إنه العرض الرئيسي لالتهاب الشعب الهوائية.

الفيروسات هي السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية الحاد، ويمكن أن يسبب الدخان والمهيجات الأخرى التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن.

ما هي أنواع التهاب الشعب الهوائية؟

عندما يتحدث الناس عن التهاب الشعب الهوائية، فإنهم عادة ما يقصدون التهاب الشعب الهوائية الحاد، وهي حالة مؤقتة تجعلك تسعل، ويصاب بعض الأشخاص بالتهاب الشعب الهوائية في كثير من الأحيان لدرجة أنه يعتبر التهاب الشعب الهوائية المزمن.

التهاب الشعب الهوائية الحاد:

عادة ما ينتج التهاب الشعب الهوائية الحاد عن عدوى فيروسية ويختفي من تلقاء نفسه في غضون أسابيع قليلة، ولا يحتاج معظم الناس إلى علاج لالتهاب الشعب الهوائية الحاد.

التهاب الشعب الهوائية المزمن:

لديك التهاب الشعب الهوائية المزمن إذا كنت تعاني من السعال مع المخاط في معظم أيام الشهر لمدة ثلاثة أشهر في السنة، ويستمر هذا لمدة عامين على الأقل.

من الذي يصاب بالتهاب الشعب الهوائية؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب الشعب الهوائية، ولكن تكون أكثر عرضة للإصابة إذا كنت:

يدخن أو يتواجد حول شخص يفعل.

مصابًا بالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو غير ذلك من حالات التنفس.

لديك ارتجاع المريء.

لديك اضطراب في المناعة الذاتية أو مرض آخر يسبب الالتهاب.

ملوثات الهواء (مثل الدخان أو المواد الكيميائية).