أجرى الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط جولة تفقدية، لمتابعة سير العمل بإنشاءات عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل كامل.

وذلك بحضور الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية مدير المكتب الفني ودكتور مصطفي محمد مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والقذافي عبد الرحمن مدير الشؤون الإدارية بمديرية الصحة والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة .

وتفقد وكيل وزارة الصحة بأسيوط ومرافقوه الأعمال الإنشائية بالمركز الصحي الحضري بالحمراء الواقع علي مساحة 300 مترا مربعا، ويتكون من بدروم وثلاث طوابق تضم استقبال وعيادة طب أسرة وأسنان ونساء وتوليد وصيدلية وغرفة تطعيمات ومتابعة أطفال وغرف تعقيم ومخازن، ومتابعة الحمل ومكتب لكبار السن وخدمة المنتفعين وعيادة أسعافات أولية وصيدلية وغرفة ملفات ونفيات طبية. موضحا أن نسبة تنفيذ الاعمال الإنشائية بلغت 100٪، ومن المقرر تشغيله ودخول الخدمة خلال شهر اكتوبر المقبل عقب الانتهاء من شبكة الصرف الصحي وتركيب محول الكهرباء ..

وأكد « زين » أن وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تضع برنامج متكامل وخطة عمل تستهدف العمل على تحسين حياة المواطنين ، من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل يعمل علي تحسين البنية التحتية بشكل كامل في كل القطاعات الخدمية، وبصفة خاصة قطاع الصحة، حيث يتم تطوير الوحدات الصحية ورفع كفاءتها بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل كامل، بحيث يكون مستوى المنشآت الصحية وجودة الخدمات المقدمة في الريف وأكثر المناطق احتياجا مماثلة للحضر.

وكيل وزارة الصحة باسيوط انشاء مركز حضري بالحمراء علي مساحة 300 متر

وكيل وزارة الصحة باسيوط انشاء مركز حضري بالحمراء علي مساحة 300 متر

وكيل وزارة الصحة باسيوط انشاء مركز حضري بالحمراء علي مساحة 300 متر

وكيل وزارة الصحة باسيوط انشاء مركز حضري بالحمراء علي مساحة 300 متر

وكيل وزارة الصحة باسيوط انشاء مركز حضري بالحمراء علي مساحة 300 متر

وكيل وزارة الصحة باسيوط انشاء مركز حضري بالحمراء علي مساحة 300 متر