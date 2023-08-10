وكيل وزارة الصحة باسيوط يتابع أعمال تطوير المعهد الفني الصحي

قام الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بجولة تفقدية لمقر المعهد الفني الصحي في مدينة أسيوط للوقوف على مدى جاهزيته لاستقبال الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، من حيث التجهيزات الفنية والإدارية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استعدادات المحافظة لبدء الدراسة بالمعهد الفني الصحي في العام المقبل.

وقام وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والوفد المرافق بمتابعة أحدث التجهيزات المتعلقة بمشروع تطوير المعهد الفني الصحي.

و تم استعراض ما تم تنفيذه من أعمال تطوير في المعهد الفني الصحي بحضور المهندس المسئول ودكتورة نادية إسماعيل، عميد المعهد الفني الصحي بأسيوط. يتكون المعهد من 3 طوابق وحديقة كبيرة وبرجولات انتظار للطلاب بين المحاضرات والسكاشن.

وتم تنفيذ قاعات كبيرة للمحاضرات ومعامل متخصصة وغرف للجهاز الإداري والأكاديمي بالمعهد.

وأشار المعتصم بالله السيوطي، مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، خلال تصريحاته، إلى أن الهدف من الزيارة هو التأكد من جاهزية المعهد الفني الصحي واستعداده لاستقبال العام الدراسي المقبل.

يذكر أن المعهد الفني الصحي يضم عددًا من الشعب الدراسية، بما في ذلك شعبة فني تمريض وشعبة أسنان وشعبة صيانة وشعبة معامل وشعبة مراقب صحي وشعبة صيانة. ومن خلال استعراض التجهيزات والتطوير في المعهد، يتوقع أن يتم توفير بيئة تعليمية متطورة ومجهزة بشكل جيد للطلاب والطالبات الذين يسعون لاستكمال تعليمهم في مجال الرعاية الصحية.

وكيل وزارة الصحة باسيوط يتابع أعمال تطوير في المعهد الفني الصحي

وكيل وزارة الصحة باسيوط يتابع أعمال تطوير في المعهد الفني الصحي

وكيل وزارة الصحة باسيوط يتابع أعمال تطوير في المعهد الفني الصحي

وكيل وزارة الصحة باسيوط يتابع أعمال تطوير في المعهد الفني الصحي

وكيل وزارة الصحة باسيوط يتابع أعمال تطوير في المعهد الفني الصحي

وكيل وزارة الصحة باسيوط يتابع أعمال تطوير في المعهد الفني الصحي

وكيل وزارة الصحة باسيوط يتابع أعمال تطوير في المعهد الفني الصحي