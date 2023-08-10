الطلاب الوافدون يشيدون بالجولة الترفيهية بالإسكندرية

نظم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعاليات معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، وذلك لعدد (45) من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبحضور الدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومروان مدحت عضو إدارة الزيارات بمكتبة الإسكندرية، والشيخ إبراهيم سيد عضو الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ إسلام محمد عضو المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



وخلال الجولة تم تنظيم زيارة تثقيفية لمكتبة الإسكندرية، حيث تم التعرف على العديد من الأقسام العلمية بالمكتبة كما تعرف المشاركون على تاريخ مكتبة الإسكندرية وعلى وسائل الكتابة والطباعة القديمة، كما استمتعوا بعد ذلك بجولة ترفيهية بقلعة قايتباي بالإسكندرية حيث التاريخ والحضارة، ثم قاموا بزيارة مسجد أبو العباس المرسي بإلإسكندرية، وفي ختام الجولة أعرب المشاركون في معسكر أبي بكر الصديق من الطلاب الوافدين عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارات الممتعة مقدمين كامل الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف وللدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اهتمامه البالغ بهم متمنين من الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

يأتي ذلك، في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وعلى هامش فعاليات المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين.



أماكن إقامة الأسبوع الثقافي بالمحافظات

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام القرطبي.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السنوسي.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام المساعيد.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإيمان.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حي النور.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإحسان.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العادل.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة – شارع المطار-.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير بيبرس.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد آل الشرقاوي.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السبكية.‎