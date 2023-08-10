واتس آب الوفد.. موقع كنوز مصرية مشروع تخرج طلاب الإعلام للاهتمام بالآثار

أطلق طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة الأزهر الشريف هم: بلال مندور، وإبراهيم يسري، وعبد الرحمن سيد، وعبدالله مصدق، وإسلام وجيه، وحسن تركي، وأحمد رأفت، وإبراهيم رمضان، مشروع تخرج بعنوان "كنوز مصرية".

وهو موقع إلكتروني يهدف إلى تغطية مناطق مصر الأثرية في عدد من المحافظات، ونقل الأخبار المتعلقة بمجال الآثار في مصر، من أجل التوعية بمدى أهمية التاريخ المصري.



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واستمرارًا لتواصل القراء مع خدمة واتس آب الوفد، أرسل الطلاب قائلين:" يتضمن الموقع مواضيع عن الأماكن الأثرية في مصر، ومحافظاتها، وعلى الآثار الفرعونية، الرومانية، القبطية، الإسلامية، والكثير من الأسرار المتعلقة بهذه الحضارات التى لم تكتشف بعد، وذلك لكثرة الأماكن الأثرية أو لعدم الاهتمام بها.



وأوضح الطالب بلال مندورالمشارك في هذا المشروع أن الموقع يهدف إلى نشر الوعي بأهمية التاريخ المصري، وليس فقط بالأماكن الأثرية الشهيرة مثل الأهرامات والأقصر وأسوان، بل أماكن مصرية مختلفة والتي تحتوي على آثار مصرية تحتاج للترويج لها.



ويشير الطلاب إلى أن المشروع هو نتاج جهودهم لإبراز المحتوى الثقافي والتاريخي من أجل تقديمه بشكل مبسط للجمهور، وذلك من خلال تحليل وتغطية الأحداث والأخبار المتعلقة بالآثار والتراث المصري داخل وخارج مصر، وتقديمها بأسلوب صحفي متميز.

